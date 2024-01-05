«Я не медийный человек, а там все-таки на камеру нужно уметь работать». Файзулин о медиафутболе

Виктор Файзулин не готов идти в медиафутбол.

– Учитывая популярность медийного футбола и выступление этих команд в Кубке России, думали ли вы о создании собственной медийной команды?

– Не ожидал, что так раскрутится, относился к этому скептически, но ребята, которые все это организовали и делают по сей день, большие профессионалы, смогли вывести свой проект на высокий уровень. Поймали волну, дай бог, чтобы так продолжалось. И хотя я не знаю, куда медийная лига пойдет в дальнейшем, из нее можно подчеркнуть много интересного.

Собственный проект? Предлагали варианты, но на сегодняшний день я не готов. Я не медийный человек, а там все-таки на камеру нужно уметь работать (улыбается). Впрочем, не исключаю, все возможно, особенно, если медийный футбол пойдет в иное русло, – рассказал экс-хавбек «Зенита» и сборной России.