«Пича и Газданов получали не сильно выше средней зарплаты в Медиалиге – меньше 200 тысяч рублей». Блатов о зарплатах в «Родине Медиа»

Теги Дмитрий Тарасов Артур Газданов «Пича» Максим Пичугин 1998 Виктор Блатов Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Виктор Блатов рассказал о зарплатах в «Родине Медиа».

«Я ушел из «Родины Медиа» не по своей инициативе. Встретились с Димой и Саней. Поговорили, не сошлись на условиях, разошлись.

Мне не понравилось отношение к пацанам, которые сделали чемпионство для команды. Не со всеми разошлись на хорошей ноте. «Родина Медиа» ничего не сделала, чтобы их удержать. Со мной произошло тоже самое.

Те, кто ушел, получали не сильно выше средней зарплаты по МФЛ. Я не скажу, что у Пичи или Газдана были какие-то нереальные зарплаты. Это все меньше 200 тысяч рублей. В «Титане» спросите, там люди офигеют, что есть зарплаты меньше 200 тысяч.

«Родина Медиа» не выплачивали то, что должны. Премки не дораздали. Настолько грустно и равнодушно разошлись, что даже обиды никакой нет», – рассказал экс-форвард «Родины Медиа».

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