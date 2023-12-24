«Спартак» – это с миру по нитке. Эшуорт из одного мира. Амарал из другого. Абаскаль из третьего». Егоров высказался о назначение Амарала спортивным директором «Спартака»

Дмитрий Егоров отреагировал на пост Sports.ru о новом спортдире «Спартака».

«Ух, молодец какой. Нашел игрока, который в 19-20 лет в испанской Сегунде под 20 забил, был известен любому скауту мира и стоил уже 34 миллиона евро. Прям обыскался. Ну, гений же.

Только теперь придется везти тех, кто ничего не стоит, и тех, кто на футбол в жизни ставку не делает, потому отправится в чемпионат без Еврокубков. Идеальное очковтирательство.

Система должна иначе работать.

Приходит менеджер. Нанимает гендира. Тот вместе с генменеджером нанимает спорт дира. Спортдир нанимает скаутский отдел или окутывает себя агентской сетью. Вместе они формируют вектор развития клуба. Нанимают тренера. Тренер приводит свой штаб. Спортдир и тренер ищут футболистов под стратегию, рисуя план развития на 2-3 года. У тебя есть вертикаль и есть команда управленцев с единой целью.

«Спартак» сейчас – это с миру по нитке. Эшуорт из одного мира. Амарал из другого. Абаскаль из третьего. Игроки из четвертого. Директорат из пятого. Логики и разума я не вижу.

Но «Спартак» – это частность. Возьмем «Локомотив». У них команда выиграла молодёжное первенство в этом году, лет 10 не побеждали, 1 поражение в сезоне, куча игровиков, футбол приятный.

Был тренер русский, о котором все знают на уровне детско-юношеского футбола. Очень уважаемый, молодой, выстроил систему. Но тут Дмитрий Хохлов изъявил желание поработать с молодёжью. И тренер на отдыхе.

Русский футбол – рандом, смешанный с понтами. Не более».

Томаш Амарал, ведущий скаут «Бенфики» был назначен новым спортивным директором «Спартака». Португалец приступит к работе с января 2024-го.