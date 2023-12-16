Голкпер «Амкала» Муха высказался о Швагиреве и матчах всех звезд.

– « » взял одного из лучших вратарей Winline Медиалиги Макса Швагирева. Ты лучший вратарь «Амкала» на данный момент или уже нет?

– Не знаю, раз играю, значит, я не плох.

– Труднее будет конкурировать?

– Интереснее. Потому что Макс –хороший вратарь, тоже поиграл во Второй лиге. Я думаю, команда только выиграет от этого.

– Приятно участвовать в Матче всех звезд Фонбет Кубка России?

– Конечно. В прошлом году смотрел, мне очень понравилось. Захотелось тоже поучаствовать. Вот выпала возможность.

– В других видах спорта видел матчи всех звезд? Какие нравятся?

– Я смотрел НХЛ, потому что мне хоккей нравится. Там прикольные задания. Тоже как здесь челлендж разные. Интересно. Мое любимое задание, наверное, на силу броска. Не знаю, почему.

– Какие бы добавил у нас задания, которые есть в хоккее есть?

– Дриблинг на скорость. Дриблинг среди вратарей – это посмеяться над вратарями только можно. Сам бы поучаствовал. Кинул бы этим бриблерам вызов.

– Кто сейчас в российском футболе главный дриблер?

– Пиняев, наверное. Вот он сегодня будет – посмотрим на него, – сказал вратарь « ».