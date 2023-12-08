Сыдыкбек о возможном участии «Амкала» и 2Drots в медиафутбольном турнире в Костанае: «Пока все отлично»

Дидар Сыдыкбек рассказал о переговорах с «Амкалом» и 2Drots.

Лидер казахстанского медиафутбола хочет видеть команды на турнире в Казахстане.

– Список участников МФЛ в Казахстане сформирован?

– Наверное, все-таки сформирован, но всякое может быть.

– Как проходят переговоры с 2Drots и «Амкалом»?

– Все хорошо, на финальной стадии. В жизни всякое бывает, но пока все отлично, – заявил руководитель SD Family и организатор 1XBET Media Football League.

Турнир с участием медиафутбольных команд пройдет с 20 января по 3 февраля в Костанае.