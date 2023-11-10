«Говорят: «Ты черный!» Я и вправду черный, горжусь этим. Но когда в меня плюнули, я воспринял это как неуважение». Форвард 2Drots Гаучо о расизме

Гаучо рассказал о том, как столкнулся с расизмом.

«Я начал знакомиться с московской жизнью. Я начал работать в «Пятерочке». И там мне довелось подраться с парнем. Это был момент, который я не забуду.

Я мыл пол, а он мимо проходил. К тому времени я уже понимал ругательства. Я понимал, что обезьяна означает обезьяна. И человек это несколько раз повторил. А потом он на меня плюнул. И мы подрались.

В общем, кровь была, мне пришлось уволиться. Он в больницу попал. На следующий день я на работу не пришел. Начальник сказал, что на камерах видно, что это не моя вина. И я вернулся на работу.

Очень злюсь, когда мою маму оскорбляют. Когда говорят расистские высказывания про маму или бабушку – я начинаю сходить с ума.

Но на шутки я нормально реагирую. Я это проблемой для себя не считаю. Если говорят: «Ты черный!» – а ты хочешь, чтобы я синий был? Я и вправду черный, горжусь этим. Но когда в меня плюнули – я воспринял это как неуважение», – рассказал форвард 2Drots.



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