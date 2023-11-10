«Говорят: «Ты черный!» Я и вправду черный, горжусь этим. Но когда в меня плюнули, я воспринял это как неуважение». Форвард 2Drots Гаучо о расизме

Теги расизм 2Drots Winline Медиалига Гаучо Медиафутбол

Гаучо рассказал о том, как столкнулся с расизмом.

«Я начал знакомиться с московской жизнью. Я начал работать в «Пятерочке». И там мне довелось подраться с парнем. Это был момент, который я не забуду.  

Я мыл пол, а он мимо проходил. К тому времени я уже понимал ругательства. Я понимал, что обезьяна означает обезьяна. И человек это несколько раз повторил. А потом он на меня плюнул. И мы подрались. 

В общем, кровь была, мне пришлось уволиться. Он в больницу попал. На следующий день я на работу не пришел. Начальник сказал, что на камерах видно, что это не моя вина. И я вернулся на работу.

Очень злюсь, когда мою маму оскорбляют. Когда говорят расистские высказывания про маму или бабушку – я начинаю сходить с ума. 

Но на шутки я нормально реагирую. Я это проблемой для себя не считаю. Если говорят: «Ты черный!» – а ты хочешь, чтобы я синий был? Я и вправду черный, горжусь этим. Но когда в меня плюнули – я воспринял это как неуважение», – рассказал форвард 2Drots.

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6 комментариев

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c5dsk7xqqb
Африканец адекватного человека!👍
+12
-1
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Фут.Боль
Синий в итоге в больницу попал.
+11
0
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White Noise
где цитата из фильма Джентельмены?
+8
-1
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Johnie
Энри: Он назвал меня чёрный урод?

Тренер: Да, назвал.

Энри: Это расизм, так нельзя!

Тренер: Ну ты чёрный и ты урод Эрни, это факты. Прайнтайму вообще наплевать какой ты расы.

Энри: Что с того, что я чёрный? это значит, что я урод?

Тренер: Он не имел в виду, что все чёрные уроды, он сказал, что ты урод Эрни. Это никак не связанно. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.

Энри: Прайнтайм цыган, я же не говорю, что цыган урод.

Тренер: Почему? Может ему понравиться. Если сказать с любовью, конечно!
+9
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Eden Hazard
Ответ White Noise
где цитата из фильма Джентельмены?
будем по твоим плюсам считать, сколько человек смотрели фильм и сходу вспомнили эту гениальную сцену)
+2
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Верховный Лорд
Ответ Johnie
Энри: Он назвал меня чёрный урод? Тренер: Да, назвал. Энри: Это расизм, так нельзя! Тренер: Ну ты чёрный и ты урод Эрни, это факты. Прайнтайму вообще наплевать какой ты расы. Энри: Что с того, что я чёрный? это значит, что я урод? Тренер: Он не имел в виду, что все чёрные уроды, он сказал, что ты урод Эрни. Это никак не связанно. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие. Энри: Прайнтайм цыган, я же не говорю, что цыган урод. Тренер: Почему? Может ему понравиться. Если сказать с любовью, конечно!
«Энри» - это типа Тьерри Энри?
0
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