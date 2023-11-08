«На посольстве остановился. Не поставили визу, не прошел медицинскую проверку». Форвард 2Drots Гаучо о несостоявшемся трансфере в «Даллас»

Нападающий 2Drots Гаучо рассказал, почему он не попал в МЛС.

– Говорили о том, что ты можешь поехать в «Даллас», в МЛС. И в теории ты сейчас мог играть против Месси.

– Один из агентов, который меня видел, попытался что-то организовать. У него было много игроков из Ганы. Нас было трое ребят.

Мы отправили свои видео. «Даллас» был готов, потому что нужен был молодой нападающий – страйкер. После этого у нас было первое испытание.

Мы попробовали подать документы на визу. Нам нужно было пройти медицинский осмотр, поскольку это профессиональная команда.

Им нужно было знать, сколько они платят игроку. Потому что мы тут тратим деньги на билеты, на проживание, на все остальное. Мы спорили из-за того, сколько нам будут платить. Посольству Ганы в Америке нужно было знать, сколько денег потребуется. И мы договорились, что когда мы туда приедем, мы им позвоним и все расскажем про условия. Потому что тогда мы их не знали.

Потом они нашли себе страйкера, который с ними играл, а мы так и не попали. Так что эту возможность мы упустили. Мы, естественно, были весьма фрустрированы. Большая возможность была. И в общем-то остались сами по себе.

– До Америки ты не добрался?

– Нет. На посольстве я остановился. Там, где мне визу должны были поставить. Мне ее не поставили, потому что я не прошел медицинскую проверку. В первый, во второй и в третий раз не прошел, – рассказал нападающий 2Drots.

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