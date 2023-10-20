Антон Соснин: «Гаучо Медиалига может дать скачок в профессиональный футбол. Если ему дать адаптироваться, он может играть на высоком уровне»

Теги Антон Соснин премьер-лига Россия Пари НН Winline Медиалига БроукБойз Гаучо возможные трансферы Медиафутбол

Антон Соснин высоко оценил игру нападающего 2Drots Гаучо.

– Назови топ-3 лучших игрока Медиалиги без учета «Броуков».

– Гаучо. По мне, если ему дать адаптироваться к профессиональному футболу, он может играть на высоком уровне. Но ему нужно время адаптироваться к профессиональному футболу, требованиям, которые дают и чтобы кто-то доверял. По мне, это один из кандидатов, которые могут сделать скачок.

Со своей команды не буду никого называть, а-то расслаблят булки и зазнаются перед финалом.

– Гаучо – топ-1?

– Ну, если не брать «Броуков», из всех команд он больше всех выделяется. Называть кого-то, кто уже был в профессиональном футболе... он же не был в профессиональном футболе, Гаучо? У нас, в России, точно не был. Остальные ребята, которые то там, то сям – их и так знают в профессиональном футболе. А для Гаучо Медиалига может дать скачок в профессиональный футбол.

– Он бы заиграл в «Пари НН»?

– Я говорю, ему нужно время дать адаптироваться. Нельзя крест на человеке ставить. Один раз не получилось на игре просмотровой и все, крест на человеке ставят. Это бред полнейший. Любому футболисту нужно время для адаптации в команде. И тренер, и руководство должны это понимать, – заявил полузащитник «БроукБойз».

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1 комментарий

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Andrey Yaroslavtsev
Гаучо Медиалига?
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