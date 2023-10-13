«За победу над «Амкалом» было 400 000 рублей. За выход в финал, думаю, будет 500 000». Спортивный директор Fight Nights Шишков – о премиальных

Теги Амкал деньги Winline Медиалига Fight Nights Дмитрий Шишков Медиафутбол

Дмитрий Шишков назвал сумму премиальных за победные матчи в плей-офф Winline МФЛ.

– Какие премиальные были за выход в 1/4 и за победу над «Амкалом»?

– 300 000 рублей [за выход в 1/4], а за победу над «Амкалом» – 400 000. Это на всю команду.

Плюс есть премиальные за голы и голевые передачи, ну и за лучшего игрока матча.

– Сколько будет за выход в финал?

– Я думаю, 500 000, – рассказал спортивный директор Fight Nights.

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