«За победу над «Амкалом» было 400 000 рублей. За выход в финал, думаю, будет 500 000». Спортивный директор Fight Nights Шишков – о премиальных
Дмитрий Шишков назвал сумму премиальных за победные матчи в плей-офф Winline МФЛ.
– Какие премиальные были за выход в 1/4 и за победу над «Амкалом»?
– 300 000 рублей [за выход в 1/4], а за победу над «Амкалом» – 400 000. Это на всю команду.
Плюс есть премиальные за голы и голевые передачи, ну и за лучшего игрока матча.
– Сколько будет за выход в финал?
– Я думаю, 500 000, – рассказал спортивный директор Fight Nights.
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