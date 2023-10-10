«В «Амкале» ощущается давление – как и в любом большом клубе, который давно ничего не выигрывал». Долгушин о поражении бывшей команды от FN

Теги Sports.ru Амкал Winline Медиалига Fight Nights Михаил Долгушин Медиафутбол

Михаил Долгушин прокомментировал поражение «Амкала» в 1/4 финала Winline МФЛ.

«Амкал» проиграл в Саранске Fight Nights (0:2) и завершил выступление на турнире.

«Я списался с ребятами из «Амкала» сразу после игры, они все в один голос заявили, что не пошла игра, буквально так и написали: «##### случается».

Трудно сказать, почему проиграл «Амкал». Думаю, это нужно долго анализировать. Может, правда, был не их день, может, где-то ошибся тренерский штаб, но я с уважением к ним отношусь и точно не мне указывать на какие-то ошибки, если они и есть. Но, по большому счету, в одном конкретном матче возможно все.  Ребята из Fight Nights молодцы, сыграли, наверное, один из лучших своих матчей. 

В «Амкале», как и в любом большом клубе, который давно ничего не выигрывал, ощущается вот это давление. Вроде все хорошо, позитив, но, конечно, всем хочется побеждать и начать выигрывать. Но, думаю, это нормально.

Что касается моего ухода из «Амкала», я принял такое решение, значит, оно правильное. Понятно, что спустя какое-то время жизнь все расставит на свои места, покажет, кто прав, кто – нет, но будущее не предугадаешь. Скажу одно – о своем решении я точно не жалею», – сказал бывший хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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