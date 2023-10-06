Азамат Мусагалиев – о причинах вылета ФК «10»: «Мы были слишком правильные для этой лиги. Много энергии отдавали на то, чтобы построить больше лигу, нежели себя»

Теги Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев рассказал, в чем причина вылета ФК «10» из Winline Медиалиги.

– Есть желание сделать глобальные изменения? Замена главного тренера?

– Я не думаю, что сегодня тренер проиграл. Я сегодня ничего не могу сказать и про судейство.

Нас, мне кажется, надломил матч в Санкт-Петербурге. Выйди из группы немножко в другом настроении, я думаю, сложилось бы по-другому все. Ну, то есть мы не все взяли из группового этапа, именно эмоционально.

Какая-то недосказанность осталась, а тут новый матч посреди недели, через два дня на третий. Для меня лично сегодня случилась трагедия. Я понятия не имею, что сейчас делать.

Наверное, мы были какие-то слишком правильные для этой лиги. Не знаю, может быть мы много энергии отдавали на то, чтобы построить больше лигу, нежели себя или больше настраиваться на соперников. Просто, может быть, чуть-чуть не сориентировались в этих реалиях, которые нам предлагают, – заявил президент ФК «10».

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