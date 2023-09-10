Гудай: «Морально очень тяжело. Я думаю, у всей команды такое состояние, когда постоянно себя настраиваешь, как на финал»

Гудай рассказал, что ему тяжело было замотивировать на матч с ФК «10»..

– Что произошло после матча? Из-за чего был конфликт?

– Это лучше у Жеки спрашивать. Я не видел, честно. Я шел к Сычу. Да наверное какой-то жест. Я так понимаю, как Дорох показывал – то же самое: в ответку крикнули и понеслась.

– Как ты к таким событиям в медиафутболе относишься?

– К « » вообще на большом уважении. Как ребята сказали, что Дорох в шутку, естественно наши ребята, наверное, тоже в шутку. Хотя не наверное, также Дороху просто ответили, а команда на эмоциях проиграла и немножко подзавелась. Поэтому я думаю, чтобы близко к сердцу не воспринимали. Реально, в «Десятке» очень много ребят знаем, все на уважении, поэтому чтоб не обижались на нас.

– Почему такой тяжелый матч получился? ФК «10» стала сильнее или вы из-за выездов устали?

– Честно, у меня наверное самая худшая игра по состоянию. Тяжело вообще себя настроить, замотивировать морально. Перелеты, переезды, надо как-то с этим бороться. Морально очень тяжело. Я думаю, у всей команды такое состояние, когда постоянно себя настраиваешь, как на финал. И в Кубке, и здесь. «10» – хороший соперник, мы знали, что если выиграем, то полегче будет.

– Ты отыграл весь матч против Кутуза. Каково было играть против него?

– Не забил, значит нормально отыграл.

– Подкалывал его во время игры?

– Ну так, друг друга, чуть-чуть, да. Но это рабочие моменты, мы и на тренировках всегда так тренировались.

– ФК «10» для вас теперь принципиальный соперник?

– Просто хорошая команда, много хороших футболистов. Футбики обучены, поэтому конечно команда очень сильная и хочется ее обыграть, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту .ru Кристине Бакулиной.