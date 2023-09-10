Гудай: «Морально очень тяжело. Я думаю, у всей команды такое состояние, когда постоянно себя настраиваешь, как на финал»

Теги Sports.ru «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Гудай рассказал, что ему тяжело было замотивировать на матч с ФК «10»..

– Что произошло после матча? Из-за чего был конфликт?

– Это лучше у Жеки спрашивать. Я не видел, честно. Я шел к Сычу. Да наверное какой-то жест. Я так понимаю, как Дорох показывал – то же самое: в ответку крикнули и понеслась.

– Как ты к таким событиям в медиафутболе относишься?

– К «Десятке» вообще на большом уважении. Как ребята сказали, что Дорох в шутку, естественно наши ребята, наверное, тоже в шутку. Хотя не наверное, также Дороху просто ответили, а команда на эмоциях проиграла и немножко подзавелась. Поэтому я думаю, чтобы близко к сердцу не воспринимали. Реально, в «Десятке» очень много ребят знаем, все на уважении, поэтому чтоб не обижались на нас.

– Почему такой тяжелый матч получился? ФК «10» стала сильнее или вы из-за выездов устали?

– Честно, у меня наверное самая худшая игра по состоянию. Тяжело вообще себя настроить, замотивировать морально. Перелеты, переезды, надо как-то с этим бороться. Морально очень тяжело. Я думаю, у всей команды такое состояние, когда постоянно себя настраиваешь, как на финал. И в Кубке, и здесь. «10» – хороший соперник, мы знали, что если выиграем, то полегче будет.

– Ты отыграл весь матч против Кутуза. Каково было играть против него?

– Не забил, значит нормально отыграл.

– Подкалывал его во время игры?

– Ну так, друг друга, чуть-чуть, да. Но это рабочие моменты, мы и на тренировках всегда так тренировались.

– ФК «10» для вас теперь принципиальный соперник?

– Просто хорошая команда, много хороших футболистов. Футбики обучены, поэтому конечно команда очень сильная и хочется ее обыграть, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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