Медиафутбольный клуб «Сайдмен» сыграл благотворительный шоу-матч на Олимпийском стадионе в Лондоне

Медиафутбольный клуб «Сайдмен» сыграл благотворительный шоу-матч.

Соперником выступила «Команда звезд Ютуба». ФК «Сайдмен» победили (8:5).

Матч прошел на стадионе в Лондоне. На матче присутствовали более 60 тысяч болельщиков.

В пике онлайн-трансляцию смотрели более 2,5 млн человек.

Во время матча на донатах удалось собрать более 2,4 млн фунтов. Деньги передадут благотворительным организациям.

«Сайдмен» – самая популярная в мире медиафутбольная команда. На ютуб-канал клуба подписаны 19,3 млн пользователей.