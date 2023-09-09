Медиафутбольный клуб «Сайдмен» сыграл благотворительный шоу-матч на Олимпийском стадионе в Лондоне

Теги Олимпийский стадион Лондон Медиафутбол

Медиафутбольный клуб «Сайдмен» сыграл благотворительный шоу-матч.

Соперником выступила «Команда звезд Ютуба». ФК «Сайдмен» победили (8:5).

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Лондоне. На матче присутствовали более 60 тысяч болельщиков. 

В пике онлайн-трансляцию смотрели более 2,5 млн человек.

Во время матча на донатах удалось собрать более 2,4 млн фунтов. Деньги передадут благотворительным организациям.

«Сайдмен» – самая популярная в мире медиафутбольная команда. На ютуб-канал клуба подписаны 19,3 млн пользователей.

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