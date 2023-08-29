«Мы заслужили!» Капитан Starmix Квитатиани о выходе в групповой этап

Торнике Квитатиани высказался после выхода Starmix в групповой этап Winline МФЛ.

«Я так рад. Почему-то было такое ощущение, как будто МФЛ не хочет нас тут видеть. Но мы тут. Мы победили!

Мы заслужили! Мы тренировались и я рад, что мы победили. Впереди нас ждет, как минимум, четыре матча.

Почему я считаю, что к нам предвзято относятся? В первом сезоне нам добавили 15 минут и на 13-й забили. Я рад, что сейчас фиксированное время», – рассказал капитан в интервью корреспонденту .ru Илье Ковалеву.