Илья Давыдов: «Если бы вернулись на 20 лет назад, то у нас в «БроукБойз» Корж ходил бы за пивом»

Илья Давыдов рассказал, кого в «БроукБойз» он бы отправил за пивом.

«Кто в «БроукБойз» ходит за пивом? У нас в сами люди за пивом ходят. Кто хочет, тот и идет.

Нет такого, как было раньше. Молодых не отправишь – не продадут им, сейчас все с этим серьезно.

Если бы вернулись на 20 лет назад, то у нас Костя Корж бы за пивом ходил», – сказал капитан «БроукБойз».

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