Илья Давыдов: «Если бы вернулись на 20 лет назад, то у нас в «БроукБойз» Корж ходил бы за пивом»

Теги Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз Илья Давыдов Медиафутбол

Илья Давыдов рассказал, кого в «БроукБойз» он бы отправил за пивом.

«Кто в «БроукБойз» ходит за пивом? У нас в сами люди за пивом ходят. Кто хочет, тот и идет.

Нет такого, как было раньше. Молодых не отправишь – не продадут им, сейчас все с этим серьезно.

Если бы вернулись на 20 лет назад, то у нас Костя Корж бы за пивом ходил», – сказал капитан «БроукБойз».

Антон Соснин: «Будаков и главного тренера может послать за пивом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий