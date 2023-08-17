Антон Соснин: «Будак и главного тренера может послать за пивом»
Антон Соснин заявил, что не стал бы никого отправлять за пивом.
– Будакова Евсеев отправлял за пивом. Кого отправляли в вашей игровой карьере?
– Да Будак играл когда? В 70-х? У нас такого не было. Я играл уже в те времена, когда молодых не отправляли.
– Будаков рассказывал, что отправлял отправлял Глебова, а он сейчас играет.
– Будак кого угодно, и главного тренера может послать за пивом. Он день пива отмечает чаще, чем Новый год.
– Если бы такая традиция была в «БроукБойз», кого бы отправили за пивом?
– Я не люблю пиво.
– А за водой?
– Никого не буду посылать. Зачем мне? Встану и сам возьму, – рассказал экс-футболист «Динамо», «Кубани», а ныне – хавбек «БроукБойз» Антон Соснин в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
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