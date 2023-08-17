Антон Соснин: «Будак и главного тренера может послать за пивом»

Антон Соснин заявил, что не стал бы никого отправлять за пивом.

– Будакова Евсеев отправлял за пивом. Кого отправляли в вашей игровой карьере?

– Да Будак играл когда? В 70-х? У нас такого не было. Я играл уже в те времена, когда молодых не отправляли.

– Будаков рассказывал, что отправлял отправлял Глебова, а он сейчас играет.

– Будак кого угодно, и главного тренера может послать за пивом. Он день пива отмечает чаще, чем Новый год.

– Если бы такая традиция была в «БроукБойз», кого бы отправили за пивом?

– Я не люблю пиво.

– А за водой?

– Никого не буду посылать. Зачем мне? Встану и сам возьму, – рассказал экс-футболист «Динамо», «Кубани», а ныне – хавбек « » в интервью корреспонденту .ru Ивану Матвееву.

«Если молодого отправили за пивом, значит видят перспективу. Тупого не отправят: всех сдаст». Народная мудрость от Александра Будакова

