Илья Давыдов: «Очень хочу сыграть 100 матчей за «БроукБойз»

Илья Давыдов рассказал о планах на будущее в «БроукБойз».

«Я очень хочу сыграть 100 матчей за «Броуков». Это небольшая мечта, чтобы на сотом матче мне вынесли футболочку. Пускай не в проф лиге, а хотя бы в медийной лиге.

Боюсь соврать, но у меня еще нет 40 матчей. Я считаю только официальные матчи. 36-37-38 игр. А, Казахстан я не посчитал, 2-3 игры там сыграл. Получается, 38-39 матчей», – рассказал капитан «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.