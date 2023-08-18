Илья Давыдов: «Очень хочу сыграть 100 матчей за «БроукБойз»

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Илья Давыдов рассказал о планах на будущее в «БроукБойз».

«Я очень хочу сыграть 100 матчей за «Броуков». Это небольшая мечта, чтобы на сотом матче мне вынесли футболочку. Пускай не в проф лиге, а хотя бы в медийной лиге.

Боюсь соврать, но у меня еще нет 40 матчей. Я считаю только официальные матчи. 36-37-38 игр. А, Казахстан я не посчитал, 2-3 игры там сыграл. Получается, 38-39 матчей», – рассказал капитан «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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