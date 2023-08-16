Соснин о возвращении в «БроукБойз»: «Там руки пожали, здесь пришел, руки пожали – и все»

Антон Соснин поделился, как легко прошло возращение в состав «БроукБойз».

«Просто ребята сказали: «Возвращайся». Я ответил: «Давайте после сезона поговорим». Сначала это было в шутку, в течение третьего сезона.

Потом сезон закончился. С «Козлами» была договоренность на третий сезон. Там руки пожали, здесь пришел, руки пожали – и все», – рассказал экс-футболист «Динамо», «Кубани», а ныне медиафутбольного клуба «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

Соснин уже выступал за « », но покинул состав весной 2023-го после отставки с поста главного тренера (он совмещал игровую карьеру и тренерство). В прошлом сезоне полузащитник играл за GOATS рэпера Гуди.