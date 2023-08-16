43-летний натурализованный бразилец Сирило сыграет в Медиалиге за FC Ars. У него 42 матча за сборную России

FC Ars представил Сирило в качестве игрока клуба.

43-летний натурализованный бразильский футзалист провел 42 матча за сборную России по мини-футболу.

На клубном уровне Сирило играл за «Спартак», «Динамо» и КПРФ. Девять раз он выиграл чемпионат страны и восемь раз – Кубок.

FC Ars – новичок Winline Медиалиги. За выход в основной раунд клуб сыграет в стыковых матчах с Kickstown.

FC Ars – команда, пропагандирующая футбол без мата.