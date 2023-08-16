43-летний натурализованный бразилец Сирило сыграет в Медиалиге за FC Ars. У него 42 матча за сборную России

Теги Сирило Winline Медиалига трансферы FC Ars Медиафутбол

FC Ars представил Сирило в качестве игрока клуба.

43-летний натурализованный бразильский футзалист провел 42 матча за сборную России по мини-футболу.

На клубном уровне Сирило играл за «Спартак», «Динамо» и КПРФ. Девять раз он выиграл чемпионат страны и восемь раз – Кубок.

FC Ars – новичок Winline Медиалиги. За выход в основной раунд клуб сыграет в стыковых матчах с Kickstown.

FC Ars – команда, пропагандирующая футбол без мата.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BURNA21
ух ты , впервые вижу что заходя в коменты ещё никто не написал ,, хватит постить медиа футбол " прогресс товарищи
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сухарев
Ответ BURNA21
ух ты , впервые вижу что заходя в коменты ещё никто не написал ,, хватит постить медиа футбол " прогресс товарищи
хватить постить медиа футбол.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
masterwolw
Ответ BURNA21
ух ты , впервые вижу что заходя в коменты ещё никто не написал ,, хватит постить медиа футбол " прогресс товарищи
Можно больше медиафутбола
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хан Сахан
Ответ BURNA21
ух ты , впервые вижу что заходя в коменты ещё никто не написал ,, хватит постить медиа футбол " прогресс товарищи
Если бы мы были более организованнее, мы бы договорились в такие новости не заходить и тем более не комментировать)
Если люди читают, обсуждают - новости по этой теме будут публиковаться)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ BURNA21
ух ты , впервые вижу что заходя в коменты ещё никто не написал ,, хватит постить медиа футбол " прогресс товарищи
Просто стадия принятия идёт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий