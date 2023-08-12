Руководитель «Дружины» Лозовой: «То, что Кинг уходит – неверная информация»
Руководитель «Дружины» Тони Лозовой опроверг информацию об уходе Кинга.
«То, что Кинг уходит – это неверная информация. Он с нами. Может кто-то что-то неправильно понял. Кинг захотел чуть-чуть поднять зарплату.
Бухар и Эрикйано – да, мы их отправили в другие команды помочь. Но у нас взаимотрансфер, два медийных игрока, о которых скоро узнаете», – рассказал Лозовой в беседе с корреспондентом Sports.ru Михаилом Грибановым.
«Дружина» примет участие в четвертом сезоне Winline Медиалиги. Клуб попал в группу D вместе с 2Drots, ФК «10» и ФК «Деньги». Еще один участник группы определится в стыковых матчах «Чисто Питер» – Nikifilini.
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