Руководитель «Дружины» Лозовой: «То, что Кинг уходит – неверная информация»

Руководитель «Дружины» Тони Лозовой опроверг информацию об уходе Кинга.

«То, что Кинг уходит – это неверная информация. Он с нами. Может кто-то что-то неправильно понял. Кинг захотел чуть-чуть поднять зарплату.

Бухар и Эрикйано – да, мы их отправили в другие команды помочь. Но у нас взаимотрансфер, два медийных игрока, о которых скоро узнаете», – рассказал Лозовой в беседе с корреспондентом Sports.ru Михаилом Грибановым.

« » примет участие в четвертом сезоне . Клуб попал в группу D вместе с 2Drots, ФК «10» и ФК « ». Еще один участник группы определится в стыковых матчах « » – Nikifilini.