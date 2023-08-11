Василий Уткин: «Хотелось бы в МФЛ-4 сыграть с «Амкалом», GOATS и «Матч ТВ»

Василий Уткин рассказал, кого бы он хотел видеть с «Эгриси» в группе в МФЛ-4.

«Было бы клево попасть в группу с «Амкалом», GOATS и «Матч ТВ». Кто из стыков – чего гадать.

Кстати, в третьем сезоне в таком же посте полностью угадал состав группы «Эгриси». И что? Не помогло!» – написал Уткин.

В третьем сезоне Winline Медиалиги «Эгриси» уже играл в одной группе с «Амкалом» и GOATS.

«Амкал», 2Drots, «Родина Медиа» и «Бей Беги» – в первой корзине жеребьевки четвертого сезона Winline Медиалиги