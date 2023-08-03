Гарик Харламов, а также комики Шастун, Позов, Косицын, Стахович, Ваш и Амарян вошли в совет директоров ФК «10»

ФК «10» сообщил об изменениях в совете директоров клуба.

«Очень расширенный состав Совета директоров пополнился сразу несколькими именами: Антон Шастун, Дима Позов, Рома Косицын, Алексей Стахович, Саша Ваш, Гурам Амарян и Гарик Харламов (если приедет)

Зоя Яровицына, к сожалению, покинула Совет директоров, но, конечно, по своим возможностям будет продолжать поддерживать команду на матчах», – сообщают соцсети клуба.

Также клуб внес ясность насчет Дениса Дорохова и Ивана Абрамова, которые отсутствовали на клубной презентации, которая состоялась 1 августа. Комики остаются членами совета директоров клуба.

ФК «10» в минувшем сезоне Winline Медиалиги дошел до 1/4 финала, где уступил будущему серебряному призеру турнира 2Drots (0:2).