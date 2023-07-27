Дмитрий Егоров: «Ждем от Reality 20% от призового фонда МКС-2022 уже год»

Дмитрий Егоров рассказал, что Reality должны «Броукам» 20% от призового фонда МКС-2022.

«Мы в прошлом году договорились, что в финале МКС поделим призовой фонд с финалистом. Проигравшая сторона должна была получить 20%.

Ждем от футбольного клуба Reality эти 20%. Прошел год, а денег все нет. Ни клуба, ни денег», – сказал президент «БроукБойз».

Reality участвовал в первом и втором сезонах Winline Медиалиги, выиграл МКС-2022, обыграв «Броуков» в финале турнира, но не попал в МФЛ-3.