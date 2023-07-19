«Если 2Drots получили полноразмерную раздевалку РПЛ, то «Броукам» выдали подсобку». Егоров о финале МКС

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, что «БроукБойз» выдали маленькую раздевалку в финале BetBoom МКС.

«Финал МКС. Все было отлично, но удивил один нюанс. Например, если 2Drots получили полноразмерную, профессиональную раздевалку РПЛ, то «Броукам» выдали подсобку, где невозможно было ни выставить массажные столы, ни показать видео на проекторе, ни сделать нормальную установку перед финалом, потому что игрокам просто не видно было тренера из-за шкафчиков.

Я участвовал в челлендже и этот момент организационный упустил. Нашим же администраторам сказали, что команды находятся в равных условиях.

На результат матча это никак не повлияло, конечно. Сам финал был организован блестяще. Но, на мой взгляд, команды, вышедшие в финал, должны получать равное отношение и уважение от организаторов.

Надеюсь, в следующем году будет равенство, кто бы ни играл», – написал президент «БроукБойз».

В финале МКС «БроукБойз» уступили 2Drots (1:2).

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