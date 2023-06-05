Основатель «Народной Команды» Мак: «За двое суток нашел ребят, воспитанников «Спартака»

Теги Спартак Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Основатель «Народной Команды» Владислав Мак искал игроков в состав на Transfermarkt и в Football Manager.

«Помню, как сел ночью искать выпускников академии, которые согласятся за нас играть, – рассказывает Мак. – Я открыл Transfermarkt и Football Manager и за двое суток нашел ребят, воспитанников «Спартака», многие из которых за нас сейчас играют.

Писал им в личку с аккаунта «Дневник фаната», где много подписчиков, чтобы точно увидели сообщение».

Народный «Спартак» в Медиалиге: играют только свои, на трибунах перформанс, в составе Шишкин, Баженов, Прудников
 

1 комментарий

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Андрей Новиков
кому нахрен это нужно?
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