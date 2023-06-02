Герман Эль Класико – о Super skill challenge МКС: «Должно быть прикольно, в стиле НБА и МЛС All Stars»

Герман Эль Класико рассказал о Super skill challenge и матче звезд на BetBoom МКС-2023.

– В расписании есть в день финала Super skill challenge. Что это будет из себя представлять?

– Хочется немножко сохранить в секрете, но там весь прикол в том, что будет много инфлюенсеров, которые будут вовлечены в МКС, которые будут состязаться со звездами МКС и это должно быть прикольно, в стиле НБА и МЛС All Stars.

– Он тоже на «ВТБ Арене» пройдет?

– Да

– Я не увидел в расписании, когда пройдет All Stars. Есть вариант, что он тоже пройдет в этот день на «ВТБ Арене»?

– Да, это запланировано как одно большое мероприятие. All Stars будет между звездами и инфлюенсерами «Динамо» против звезд звезд и инфлюенсеров МКС. И вот за кого я сыграют? Интересно.

– За «Динамо» сыграют Бустер, Крид, Евгения Медведева?

– Ну, у футболистов в этот момент будет отпуск. Я думаю, что мы сможем рассчитывать, что кто-нибудь из футболистов не уедет, будут готовы [сыграть]. Когда к тебе друзья-инфлюенсеры залетают, тебе тоже захочется поиграть с ними в любительский футбик.

– Есть вариант, что ребята из медиафутбола, которые болеют за «Динамо», например, ты, Клен, могут сыграть за «Динамо»?

– Я думаю, это хорошая история. Думаю, что мы обсудим это, когда ближе подойдем к этому дню. Ромарой, я, Клен – наберем много болельщиков «Динамо».

– All Stars пройдет эксклюзивно на ютубе или мы его тоже увидим на телевидении?

– Я думаю, что такую историю надо оставлять под ютуб. Хочется посмотреть, сколько это соберет. Я думаю, мы с «Матч ТВ» сможем эту историю обсудить. Пока договоренность на трансляции только на соревновательный футбол.

– Super skill challenge тоже только на юутб?

– Да. Хочется посмотреть, насколько соответствуют пожелания в комментариях. Потому что в прошлом году All Stars МКС собрал меньше, чем соревновательный футбол. Онлайн у соревновательного футбола был выше, чем у матча всех звезд.

– Конференции тоже только на ютуб?

– Да, – рассказал организатор турнира и основатель «Амкала».

МКС стартует 13 июня. Финал запланирован на 16 июля.