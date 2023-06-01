Фанки о продлении аренды в FC Bus: «Чувствую, что возвращаю хоть какую-то уверенность в своих действиях»

Фанки рассказал, почему решил остаться в FC Bus на время BetBoom МКС-2023.

– Задумывался ли о возвращении в «Амкал» на время МКС?

– Сложный вопрос, потому что у «Амкала» Медиалига все еще идет и, надеюсь, еще долго будет идти. Не совсем понимаю, как бы я сейчас смог интегрироваться обратно в команду, учитывая, что будет два параллельных турнира.

– Обсуждал возвращение с Германом?

– Вот как раз недавно с ним и Сосланом Маратовичем обсудил все моменты, как обычно пришли к идеальному общему варианту.

– Доволен ли ты арендой в FC Bus?

– Пока что на 100% не могу быть довольным, ибо еще в очень многом надо прибавлять. Но в целом, я рад, что сделал такой выбор, чувствую, что возвращаю хоть какую-то уверенность в своих действиях. Ну и самое главное – я просто кайфую от того, что играю в футбол. Это позитивно влияет не только на мою медиафутбольную жизнь, – рассказал форвард FC Bus в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.