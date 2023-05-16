Спиряков об Акинфееве: «Его игра на Евро-2008 вдохновила меня и заново влюбила в футбол»

Евгений Спиряков заново полюбил футбол из-за игры Игоря Акинфеева на Евро-2008.

«Переносимся в 2008-й. Я еще не голкипер «Амкала», а 14-летний школьник из Дзержинска, который мечтает попасть в профессиональный футбол. Но именно в этом году со мной что-то случилось – любовь к футболу потускнела и я забросил тренировки. Ребенку интересно искать что-то новое, и я искал его за пределами футбола.

Все перевернул Евро-2008. Но если мои приятели кайфовали от ассистов Шавы и гола Торбинского, то я заворожено наблюдал за Игорем Акинфеевым. Игра Акинфеева на Евро вдохновила меня и заново влюбила в футбол – уже безвозвратно. Я всегда симпатизировал Игорю, вся его карьера прошла через мое детство. Но главный триггер – Евро-2008.

Я отдельно отмечу Икера Касильяса. Это мой главный кумир и, кстати, он тоже провел сумасшедший Евро», – рассказал Спиряков.

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