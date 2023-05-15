«Удивительно, что никто пока не спросил: «Акинфеев реально играет в перчатках за 6200 рублей?» Спиряков о доверии к бренду Spire

Евгений Спиряков рассказал, как сотрудничество с Игорем Акинфеевым повлияло на имидж Spire.

Вратарь ЦСКА играет в перчатках Spire – это бренд бывшего голкипера, а ныне тренера «Амкала» .

«После того, как сыграл в Spire Inspire, у нас закончилась эта модель. Вообще ничего не было. Но я не уверен, что это именно эффект Акинфеева. У нас и до него хорошо шли продажи Inspire: половину партии раскупили на предзаказе.

Но одно изменение точно есть. После начала работы с Игорем мы перестали отвечать на популярный вопрос: «На любой ли уровень подойдут эти перчатки?» Ты просто присылаешь фотографию Акинфеева, и все становится понятно.

Еще один плюс – доверие потенциальных клиентов. Теперь многие готовы платить заранее, а не при получении товара. Мы говорим: «Представляете, чтобы компания, которая сотрудничает с Игорем Акинфеевым, кинула клиента на 3 тысячи рублей?» Люди соглашаются.

Перчатки Spire заметно дешевле и adidas. Удивительно, но пока никто не спросил: «Акинфеев реально играет в перчатках за 6200 рублей?» Но adidas дороже не потому что настолько качественный, а из-за сложностей в логистике и роста курса», – рассказал Спиряков.

Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев