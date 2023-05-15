«Удивительно, что никто пока не спросил: «Акинфеев реально играет в перчатках за 6200 рублей?» Спиряков о доверии к бренду Spire

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Sports.ru adidas Nike игровая форма Амкал деньги Евгений Спиряков Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал, как сотрудничество с Игорем Акинфеевым повлияло на имидж Spire.

Вратарь ЦСКА играет в перчатках Spire – это бренд бывшего голкипера, а ныне тренера «Амкала» Спирякова.

«После того, как Игорь сыграл в Spire Inspire, у нас закончилась эта модель. Вообще ничего не было. Но я не уверен, что это именно эффект Акинфеева. У нас и до него хорошо шли продажи Inspire: половину партии раскупили на предзаказе.

Но одно изменение точно есть. После начала работы с Игорем мы перестали отвечать на популярный вопрос: «На любой ли уровень подойдут эти перчатки?» Ты просто присылаешь фотографию Акинфеева, и все становится понятно.

Еще один плюс – доверие потенциальных клиентов. Теперь многие готовы платить заранее, а не при получении товара. Мы говорим: «Представляете, чтобы компания, которая сотрудничает с Игорем Акинфеевым, кинула клиента на 3 тысячи рублей?» Люди соглашаются.

Перчатки Spire заметно дешевле Nike и adidas. Удивительно, но пока никто не спросил: «Акинфеев реально играет в перчатках за 6200 рублей?» Но adidas дороже не потому что настолько качественный, а из-за сложностей в логистике и роста курса», – рассказал Спиряков.

Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев

7 комментариев

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Yujanin
Ответ Ковид 07.10.52
Ха-ха шьют импортными нитками из импортных материалов , может даже по заказу в Китае...но это наше импортозамещение...
красавчик, главное обосрать своё
+17
-2
+15
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Yujanin
ты же не знаешь, что да как, но уже вылил ушат грязи, предполагая
+2
0
+2
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Рустам Микогазиев
так перчатки 3000 или 6200 стоят?
+1
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+1
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Евгений Семенченко
Ответ Рустам Микогазиев
так перчатки 3000 или 6200 стоят?
для всех 3000,а для Акинфеева 6200 )))
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