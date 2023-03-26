Голкипер 2D Сычев – фанатам ЦСКА: «Я вас люблю и уважаю. Я стоял за вашими воротами, подавал мячи Акинфееву, Де Хеа, Навасу. У меня только теплые воспоминания»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Дмитрий Сычев очень тепло высказался о трибуне активных болельщиков ЦСКА.

– Как тебе поддержка? Второй тайм играл у активной трибуны ЦСКА. Сильно на тебя давило?

– Вообще нет. Даже если бы что-то говорили. Это спорт, это естественно, что кто-то кричит, пытается задеть. Но когда ты в игры – не обращаешь внимания

Я сразу подошел, когда мне кто-то что-то крикнул. Я сказал: «Ребят, я против вас ничего не имею. Я вас люблю, я вас уважаю. Я стоял за вашими воротам, подавал мячи Акинфееву, Де Хеа, Навасу. У меня к ним только теплые воспоминания. Никакой обиды и зла», – сказал голкипер 2Drots и воспитанник ЦСКА в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Медиафутбольный клуб обыграл армейцев – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче. 

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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1 комментарий

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damondiamond
из нападающего в болбоя
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