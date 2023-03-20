«Это крутая история. Она добавит интереса лиге». Саная о драфте МФЛ

Ираклий Саная считает, что введение системы драфта в МФЛ-3 добавит интереса Медиалиге.

– Какое отношение у «Бей Беги» и лично у тебя к введению драфта в МФЛ-3?

– Это круто, хорошая история. Если не ошибаюсь, драфт есть в американских видах спорта. Мне кажется, что элементы шоу должны присутствовать.

– Есть такое мнение, что если нужны игроки или персонажи, то можно просто провести себе отбор в команду.

– Возможно, мы упустили хороших игроков, а через драфт мы поймем, что есть хорошие игроки, которые могут усилить нашу команду, а, возможно, и нет. Покажет время. Мне кажется, интерес это в любом случае придаст, – сказал президент «Бей Беги».