«Это крутая история. Она добавит интереса лиге». Саная о драфте МФЛ

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Ираклий Саная считает, что введение системы драфта в МФЛ-3 добавит интереса Медиалиге.

– Какое отношение у «Бей Беги» и лично у тебя к введению драфта в МФЛ-3?

– Это круто, хорошая история. Если не ошибаюсь, драфт есть в американских видах спорта. Мне кажется, что элементы шоу должны присутствовать. 

– Есть такое мнение, что если нужны игроки или персонажи, то можно просто провести себе отбор в команду. 

– Возможно, мы упустили хороших игроков, а через драфт мы поймем, что есть хорошие игроки, которые могут усилить нашу команду, а, возможно, и нет. Покажет время. Мне кажется, интерес это в любом случае придаст, – сказал президент «Бей Беги».

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