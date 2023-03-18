«Пугают серость и опустошение, отсутствие огня в глазах. Где ваша свобода?» Егоров о «БроукБойз»

Дмитрия Егорова не устраивает положение дел в «БроукБойз».

«По поводу «Броуков»: не буду говорить, что все хорошо.

Мне очень нравится, что Табриз делает с «Реальными» («Реальные Броуки» – вторая команда «БроукБойз», специализирующаяся на медийной активности, – прим. Sports) . У пацанов глаза горят. Вчера, кстати, против «Матч ТВ» в атаке играли Дава старший (Сергей Давыдов, – прим. Sports) и Чипинкос! Красота же! И это вы еще не знаете, кто это видео будет монтировать (а я и не скажу). Это самый идейно-креативный человек в истории медиафутбола.

Что касается главной команды – пугают серость и опустошение, отсутствие огня в глазах. Будто бы я на матче вышки ЛФЛ. Я думал, в медиафутбол люди идут осознанно, чтобы развлекаться, играть, нравиться публике.

Где ваша свобода? Где ваше сумасшествие? Где радость? Где смех? Почему в глазах одно страдание? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Попробуем разобраться и изменить это.

Надо понять, в чем проблема с нашим футболом и основой «Броуков» в частности? Вы приведете довод про «раскрывать». Нет, нужно хотеть раскрываться. Как хотел тот же Фантомас», – написал президент «БроукБойз».