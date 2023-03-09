«Предложение от 2Drots было, но «Титан» мне многое дал еще до медийки». Бирюков о переходе в «Титан»

Теги Кирилл Бирюков деньги 2Drots Родина Медиа «Райзен» Артем Кузьмин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кирилл Бирюков объяснил, почему перешел из «Родины Медиа» в «Титан», а не в 2Drots

– Как ты между «Титаном» и 2Drots выбрал «Титан»?

– Вот так, молча. Еще в декабре выбрал.

– Почему?

– Смотри, предложение от 2Drots было, но позже, чем от «Титана». Я дал им слово. «Титан» мне очень многое дал, еще до того, как это было медиафутболом. 

– А в плане денег? Предложение «Титана» выгоднее предложения «дротов»?

– Одинаково. Хоть и Артем Райзен [президент «БроукБойз» – прим. Sports.ru] будет говорить, что здесь больше – нет, здесь не больше, чем в «Родине Медиа» или 2Drots, – сказал Бирюков.

Хавбек «Родины Медиа» Бирюков перешел в «Титан»

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