«Предложение от 2Drots было, но «Титан» мне многое дал еще до медийки». Бирюков о переходе в «Титан»

Кирилл Бирюков объяснил, почему перешел из «Родины Медиа» в «Титан», а не в 2Drots.

– Как ты между «Титаном» и 2Drots выбрал «Титан»?

– Вот так, молча. Еще в декабре выбрал.

– Почему?

– Смотри, предложение от 2Drots было, но позже, чем от «Титана». Я дал им слово. «Титан» мне очень многое дал, еще до того, как это было медиафутболом.

– А в плане денег? Предложение «Титана» выгоднее предложения «дротов»?

– Одинаково. Хоть и Артем Райзен [президент «БроукБойз» – прим. Sports.ru] будет говорить, что здесь больше – нет, здесь не больше, чем в «Родине Медиа» или 2Drots, – сказал Бирюков.

Хавбек «Родины Медиа» Бирюков перешел в «Титан»