«Мы пообщались с Жекой на улыбках, не могу сказать, что он обижен или негативно настроен. Немножко подстебывает, но это нормально». Кутуз о взаимоотношениях с 2D

Форвард « » Кутуз рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками.

В середине февраля 2023-го 28-летний нападающий ушел из 2Drots.

– Насколько ты сохранил общение с игроками 2D после ухода?

– С Эдом (капитаном 2D – прим. Sports.ru) мы были и до 2Drots хорошими друзьями, а сейчас здесь в 2D очень сплотились, мы прекрасно общаемся, поэтому мы с ним на связи каждый день. Мы общаемся, обсуждаем какие-то моменты со стороны «Титана», он рассказывает что-то про 2Drots.

Осталось много друзей, общаемся прекрасно. Они интересуются моими успехами, а я их. Общение продолжается.

– Почувствовал хоть от кого-то изменение отношения к тебе после ухода?

– Я еще не виделся с многими ребятами лично, но я виделся с . Мы пообщались, не могу сказать, что он на меня как-то сильно обижен или негативно настроен.

Прекрасно поговорили – на улыбках. Немножко, конечно, подстебывает, но это нормально. Буду переживать за ребят на протяжении всего сезона и желаю им только побед», – объяснил Кутуз.

За 2Drots Кутуз выступал с лета 2020-го. Параллельно он играл за «Титан» в Любительской футбольной лиге Москвы. В составе 2D Кутуз дважды выиграл и один раз 1XBET MFL.

Также он был признан автором лучшего гола, лучшим нападающим и лучшим игроком 2022 года в медиафутболе.

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