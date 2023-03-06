Кутуз: «Не сомневаюсь, что «Титан» будет в МФЛ-3. Иначе останусь без клуба, придется звонить обратно 2Drots»

считает, что «Титан» будет включен в число участников третьего сезона .

– Я не знаю, какие у и Александра Зуева взаимоотношения по поводу этого, но когда я переходил в «Титан», Саша мне сказал: «Мы будем в МФЛ, иначе я бы тебя не звал».

Значит, в обсуждении есть какие-то тонкости, детали, но я лично не сомневаюсь, что « » будет в третьем сезоне.

Я думаю, все будет, да. Иначе я останусь без команды. Придется звонить обратно «дротам» (смеется). Не возьмут?

– Ну, же сказал…

– Справедливо. Без обид, все прекрасно понимаю, – сказал нападающий.

Сегодня «Титан» намекнул, что сыграет в МФЛ-3.