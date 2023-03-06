Кутуз: «Не сомневаюсь, что «Титан» будет в МФЛ-3. Иначе останусь без клуба, придется звонить обратно 2Drots»
Кутуз считает, что «Титан» будет включен в число участников третьего сезона Winline Медиалиги.
– Я не знаю, какие у Николая Осипова и Александра Зуева взаимоотношения по поводу этого, но когда я переходил в «Титан», Саша мне сказал: «Мы будем в МФЛ, иначе я бы тебя не звал».
Значит, в обсуждении есть какие-то тонкости, детали, но я лично не сомневаюсь, что «Титан» будет в третьем сезоне.
Я думаю, все будет, да. Иначе я останусь без команды. Придется звонить обратно «дротам» (смеется). Не возьмут?
– Ну, Кузнецов же сказал…
– Справедливо. Без обид, все прекрасно понимаю, – сказал нападающий.
Сегодня «Титан» намекнул, что сыграет в МФЛ-3.
Комментарии