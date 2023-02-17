Осипов ответил Сибскане: «Вручение гонораров за медийную активность хочется показать красиво. Нарисовать картинку много ума не надо»

ответил на претензии Сибсканы касательно выплат за медийную активность.

Сегодня капитан «Амкала» в очередной раз упрекнул президента МФЛ за то, что клубы до сих пор не получили деньги по итогам второго сезона.

«Итоги медийной активности во втором сезоне уже давно есть, я Сибычу показывал. Более того, мы даже вычленили его рейтинг среди амкаловских каналов и вообще медийной движухи.

По поводу оглашения и вручения командам их заслуженных гонораров – хочется сделать из этого если не шоу, то по крайней мере показать все красиво. Просто так нарисовать картинку и выложить ее в интернете – много ума не надо.

Может, совместим это с жеребьевкой, может, совместим это с общим собранием команд третьего сезона. Что-то придумаем обязательно.

Более того, это будет точно до начала третьего сезона. Плюс мы обязательно проговорим с клубами перед третьим сезоном то, как мы считаем этот рейтинг, чтобы не было недопониманий», – сказал глава .