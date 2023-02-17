Осипов ответил Сибскане: «Вручение гонораров за медийную активность хочется показать красиво. Нарисовать картинку много ума не надо»

Теги Амкал деньги Андрей Сибскана Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов ответил на претензии Сибсканы касательно выплат за медийную активность.

Сегодня капитан «Амкала» в очередной раз упрекнул президента МФЛ за то, что клубы до сих пор не получили деньги по итогам второго сезона.

«Итоги медийной активности во втором сезоне уже давно есть, я Сибычу показывал. Более того, мы даже вычленили его рейтинг среди амкаловских каналов и вообще медийной движухи.

По поводу оглашения и вручения командам их заслуженных гонораров – хочется сделать из этого если не шоу, то по крайней мере показать все красиво. Просто так нарисовать картинку и выложить ее в интернете – много ума не надо.

Может, совместим это с жеребьевкой, может, совместим это с общим собранием команд третьего сезона. Что-то придумаем обязательно.

Более того, это будет точно до начала третьего сезона. Плюс мы обязательно проговорим с клубами перед третьим сезоном то, как мы считаем этот рейтинг, чтобы не было недопониманий», – сказал глава Winline Медиалиги.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий