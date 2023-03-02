«Чемпион должен играть». «Эгриси» отказались от гонорара Медиалиги в пользу 2Drots

Теги Василий Уткин Эгриси деньги 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Президенту «Эгриси» Василий Уткин заявил, что команда отказалась от гонорара за медийную активность ради участия 2Drots в МФЛ-3.

«Я бы хотел, чтоб договорились. Чемпион лиги по сюжету должен защищать титул. Ну да, жизнь сложнее. Но по смыслу это же хорошо. 

«Эгриси» отказывается от гонорара, который МФЛ выплачивает за медийность, за оба наши сезона. Да, это не великие деньги. Но это то, что мы именно в лиге заработали и заработаем. 

Мы наскребем, а чемпиону не играть – не солидол. Поэтому «Эгриси» отказывается от заработанных в МФЛ денег, сколько б их ни было, ради развития МФЛ.

Чемпион должен играть», – написал Уткин.

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