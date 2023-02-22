Игорь Звездин – кандидат на пост тренера в «БроукБойз»
Игорь Звездин может войти в тренерский штаб Антона Соснина в «БроукБойз».
Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.
«Броуки» ищут ассистента главному тренеру команды Антону Соснину, который будет руководить командой со стороны во время участия Соснина в матчах.
Звездин уже был главным тренером «Броуков». С ним команда стартовала в первом сезоне Winline Медиалиги. После его ухода главным тренером стал Соснин.
Также кандидатом на должность является экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин.
По русски, господа , по русски..