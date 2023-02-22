Игорь Звездин – кандидат на пост тренера в «БроукБойз»

Теги Антон Соснин Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Игорь Звездин может войти в тренерский штаб Антона Соснина в «БроукБойз».

Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.

«Броуки» ищут ассистента главному тренеру команды Антону Соснину, который будет руководить командой со стороны во время участия Соснина в матчах.

Звездин уже был главным тренером «Броуков». С ним команда стартовала в первом сезоне Winline Медиалиги. После его ухода главным тренером стал Соснин.

Также кандидатом на должность является экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин.

1 комментарий

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xa-xa
А что за англо-саксонское название?!
По русски, господа , по русски..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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