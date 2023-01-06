«Когда он окажется в Москве – я найду ему возможность быть в команде». Герман об Олеге Дражжуке

Теги Амкал Герман Эль Класико Fight Nights Олег Дражжук Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался про экс-защитника клуба Олега Дражжука.

«У нас с Дражжуком есть договоренность: я очень ценю его за все то, что он проделал в «Амкале» – он с нами более двух лет.

Мы с ним договорились, что когда он окажется в Москве, не важно когда, то я найду ему возможность быть в команде. Даже если не игроком, то в качестве работника какого-то», – сказал Герман.

Олег покинул Россию в октябре 2022 года. В январе 2023 года планирует выступить за команду Камила Гаджиева Fight Nights на медиафутбольном турнире в Казахстане.

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