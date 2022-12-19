Райзен о Месси: «Он доказал, что лучший рост – это 170 см! Мы выиграли, мы карлики!»

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Босс «БроукБойз» Райзен поделился эмоциями после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022.

«Месси доказал, что лучший рост – это 170 см, а не 185, как Криштиану Роналду!

Поэтому, вы #### здоровые типы, которые думаете, что выиграли генетическую лотерею, что вы все такие сексуальные и невероятно крутые, на вас хорошо сидят пиджаки – сосать.

Мы выиграли, мы карлики! Месси – лучший игрок в истории футбола, тут вообще безоговорочно, потому что сейчас футбол на максимальном уровне находится!» – сказал Райзен.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, по пенальти 4:2).

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