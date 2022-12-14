Президент МФК «Рубин»: «Скоро анонсируем турнир в Казани. Он пройдет в начале весны»

Президент МФК Денис Краснобаев рассказал о медийном турнире в Казани.

«У нас есть договоренность на одну товарищескую игру. Она должна была пройти до Нового года, но думаю, мы ее перенесем.

Весь смысл в том, что она будет по суперкрутым, инновационным новым правилам. Я вам скажу еще больше.

Этот товарищеский матч и правила будут спойлерить и анонсировать турнир в Казани, который будет проходить в начале весны», – сказал Краснобаев.