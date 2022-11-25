«Рубин» 2.0 Soon...» Медийный «Рубин» намекнул на изменения в клубе
Медийный «Рубин» анонсировал изменения в клубе.
В телеграм-канале казанцев появилось сообщение «МФК «Рубин» 2.0 Soon…»
Накануне состоялось собрание клуба по итогам сезона. На нем обсуждалось будущее команды.
Вечером «Рубин» выложил перечеркнутую эмблему клуба, но не сообщил никаких деталей.
По итогам регулярного чемпионата второго сезона Winline Медиалиги «Рубин» занял последнее место в группе Б и не вышел в плей-офф.
Комментарии