«Если Сослан перейдет в «Броуки», то я пойду за ним». Гриня о возможном переходе из «На Спорте»

Защитник «На Спорте» Гриня прокомментировал уход главного тренера команды Сослана Гатагова и свой возможный переход.

– Если Сослан Гатагов перейдет в «Броуки», ты пойдешь за ним?

– Я думаю, да. Я уже для себя решил, что моя первоочередная задача – это быть рядом с Сосланом и Артемом Хачатуряном. Я не хочу, чтобы их тандем разваливался. Да и в принципе, я не хочу, чтобы весь наш костяк, который сформировался в «На Спорте» завалился, – сказал Гриня.