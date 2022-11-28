Дмитрий Егоров: «Этот чемпионат мира – чемпионат увядания. Старые звезды гаснут, а новых просто нет»

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о ЧМ-2022 в Катаре.

«Старение легенд – главная тенденция этого чемпионата мира.

Не будем брать Роналду и Месси, но Неймар в меньшей степени (подверженность травмам), а также Де Брейне, Азар и особенно Суарес с Мюллером производят плачевное впечатление, потому что просто не могут двигаться в прежнем объеме.

И если в клубах это нивелируется за счет заводных партнеров, то в сборной несостоятельность кумиров становится очевидной.

Этот чемпионат мира – чемпионат увядания. Старые звезды гаснут, а новых просто нет.

Лучший же игрок уже известен – это попавший в тайминг и пока еще молодой, но уже состоявшийся Килиан Мбаппе», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт/Дмитрий Егоров».