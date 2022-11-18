Болельщики могут стать игроками Медиалиги. Рассказываем, как это сделать

Для этого просто загрузите свое видео с любым футбольным трюком до 30 ноября на сайт спецпроекта и оформите карту Tinkoff Black, если у вас вдруг ее еще нет.

Эксперты, тренеры и организаторы Медиалиги отберут 30 человек для участия в тренировке с звездами медиафутбола под руководством Леонида Слуцкого, трое лучших с тренировки отправятся на драфт перед стартом третьего сезона. А еще 10 счастливчиков, которые выполнят все условия акции, получат по 100 000 рублей. Их имена объявят прямо во время финала Медиалиги.

Зачем вам карта Tinkoff Black:

1. Чтобы стать участником конкурса;

2. Чтобы обратно получать часть потраченных денег за покупки, например, топлива или спортинвентаря;

3. Чтобы бесплатно снимать наличные, переводить в другие банки без комиссий и пользоваться удобным приложением Тинькофф, которое доступно в AppStore, PlayMarket.

Это лишь малая часть преимуществ карты, подробнее о бонусах можно прочитать на странице проекта.

Не упустите свой шанс. Все подробности по этой ссылке.