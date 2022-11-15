Игроком «Амкала» Левшуком интересуется клуб первой десятки ФНЛ

Герман Эль Класико рассказал, что готов отпускать игроков «Амкала» в профессиональные клубы.

Этой осень в болгарский «Ботев» уехал полузащитник .

«Александр Маменко тренируется с «Сахалинцем» с нашего разрешения. В медийный «Сахалинец» он вряд ли уйдет.

Если он захочет играть профессионально за «Сахалинец», который играет в соревновательный футбол, я не буду ставить палки в колеса.

Арсения Левшука зовут в ФНЛ, приглашают на зимние сборы. Это команда верхней десятки.

Любой игрок может подойти ко мне и сказать, что хочет уйти в профессиональный футбол», – сказал основатель «Амкала».