Игроком «Амкала» Левшуком интересуется клуб первой десятки ФНЛ

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Герман Эль Класико рассказал, что готов отпускать игроков «Амкала» в профессиональные клубы.

Этой осень в болгарский «Ботев» уехал полузащитник Прокоп.

«Александр Маменко тренируется с «Сахалинцем» с нашего разрешения. В медийный «Сахалинец» он вряд ли уйдет.

Если он захочет играть профессионально за «Сахалинец», который играет в соревновательный футбол, я не буду ставить палки в колеса.

Арсения Левшука зовут в ФНЛ, приглашают на зимние сборы. Это команда верхней десятки.

Любой игрок может подойти ко мне и сказать, что хочет уйти в профессиональный футбол», – сказал основатель «Амкала».

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