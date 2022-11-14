Нагучев о поражении Watch TV: «Проклятье, когда нам нужно сыграть вничью, а мы проигрываем, нужно преодолеть»

Роман Нагучев прокомментировал поражение Watch TV от GOATS (2:3).

Проиграв в заключительном матче регулярного чемпионата, команда «Матч ТВ» не сумела пробиться в плей-офф Winline Медиалиги.

«Как ни странно, в голове вертится одна вещь. Наверное, это что-то про нашу команду, которая ищет мистику в поражениях.

Наверное, в нашем ролике нужно было разодрать козла, и тогда это проклятье завирусилось бы и пало.

А так, мы преодолели голы Стиля, мы забили оранжевым мячом в матче, который должны были проиграть, у нас была куча пограничных ситуаций, штанги нас спасали, а в итоге все разбилось о последний матч, как в первом сезоне Медиалиги, как на первом МКС, на втором…

Проклятье, когда нам нужно сыграть вничью, а мы проигрываем, нужно преодолеть», – сказал комментатор «Матч ТВ» телеграм-каналу своего клуба.