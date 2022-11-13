Ещенко о том, что ему не нравится «Амкал»: «Это еще с МКС. Буду болеть за всех знакомых, кроме них»

Защитник Андрей Ещенко рассказал, кого будет поддерживать в плей-офф Winline Медиалиги после вылета своей команды.

– Вы вылетели, как бы оценил сезон?

– Куда вылетели #####? Мы еще играем. Шансы есть, ты что не знал?

– Какие шансы? Все – конец!

– Ну, ты правил не знаешь, иди прочитай. Там маленькой строкой написано, что возможно.

– Дальше будешь смотреть лигу?

– Я думаю, да, посмотрим. Вчера заруба какая-то была, казахи что-то прыгали в колени. Для чего? Что они хотели доказать?

– А за кого будешь переживать, поддерживать?

– Думаю, так, чтобы была и медийность, и футбол – все вместе.

– Какая-то конкретная команда есть?

–У меня везде есть знакомые, так что за них и буду болеть, кроме «Амкала».

– Кроме «Амкала»?

– Ну, конечно.

– То есть, будешь за 2Drots болеть?

– Ну, естественно.

– А почему «Амкал» не нравится?

– Еще с МКС.

– То что договорняк скатали?

– Не знаю, там договорняк или нет, – сказал Андрей Ещенко в интервью телеграм-каналу «Некласико».