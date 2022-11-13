Ещенко о том, что ему не нравится «Амкал»: «Это еще с МКС. Буду болеть за всех знакомых, кроме них»
Защитник «Бей Беги» Андрей Ещенко рассказал, кого будет поддерживать в плей-офф Winline Медиалиги после вылета своей команды.
– Вы вылетели, как бы оценил сезон?
– Куда вылетели #####? Мы еще играем. Шансы есть, ты что не знал?
– Какие шансы? Все – конец!
– Ну, ты правил не знаешь, иди прочитай. Там маленькой строкой написано, что возможно.
– Дальше будешь смотреть лигу?
– Я думаю, да, посмотрим. Вчера заруба какая-то была, казахи что-то прыгали в колени. Для чего? Что они хотели доказать?
– А за кого будешь переживать, поддерживать?
– Думаю, так, чтобы была и медийность, и футбол – все вместе.
– Какая-то конкретная команда есть?
–У меня везде есть знакомые, так что за них и буду болеть, кроме «Амкала».
– Кроме «Амкала»?
– Ну, конечно.
– То есть, будешь за 2Drots болеть?
– Ну, естественно.
– А почему «Амкал» не нравится?
– Еще с МКС.
– То что договорняк скатали?
– Не знаю, там договорняк или нет, – сказал Андрей Ещенко в интервью телеграм-каналу «Некласико».
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