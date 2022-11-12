«Деньги» вышли в плей-офф. Fight Nights заняли последнее место в группе Б Winline Медиалиги

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ФК «Деньги» сыграли с Fight Nights в 9-м туре Winline Медиалиги.

«Деньги» вышли в плей-офф.

Fight Nights заняли последнее место в группе Б.

«Деньги» – Fight Nights – 1:1 (0:0, второй тайм)

«Деньги»: Шепляков, Воблов, Ободзинский, Демин, Гендузи, Королев, Агаев, Марти, Овечкин, Чертов, Дамир.

Fight Nights: Фильцов, Мамулашвили, Акопов, Решетняк, Семахин, Батяев, Абациев, Муллин, Саньков, Джичоная, Алхазов.

Гол: 1:0 – Марти, 1:1 – Батяй (с пенальти).

Примечание: время начала матча московское.

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