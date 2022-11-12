«Деньги» вышли в плей-офф. Fight Nights заняли последнее место в группе Б Winline Медиалиги
ФК «Деньги» сыграли с Fight Nights в 9-м туре Winline Медиалиги.
«Деньги» вышли в плей-офф.
Fight Nights заняли последнее место в группе Б.
«Деньги» – Fight Nights – 1:1 (0:0, второй тайм)
«Деньги»: Шепляков, Воблов, Ободзинский, Демин, Гендузи, Королев, Агаев, Марти, Овечкин, Чертов, Дамир.
Fight Nights: Фильцов, Мамулашвили, Акопов, Решетняк, Семахин, Батяев, Абациев, Муллин, Саньков, Джичоная, Алхазов.
Гол: 1:0 – Марти, 1:1 – Батяй (с пенальти).
Примечание: время начала матча московское.
Комментарии