«Я не понимал, что в соцсетях могут быть обращения, о которых я даже не буду знать». Юрий Бабин о проблемах в «Амкале»

Юрий Бабин назвал одну из главных причин неудачного периода в «Амкале».

– Герман говорил недавно о том, что в «Амкале» каждый игрок может говорить. Любой член команды – это рупор. Это не было оговорено в самом начале.

Высказываться можно. Но это не было оговорено, я не понимал, в какой форме. И я не понимал, что это могут быть обращения, о которых я даже не буду знать. Потому что 30 человек – «Амкал» очень медийная команда.

– По сути, был один такой случай – случай с Форзяром. Вы его имеете ввиду?

– Ну да, 30 человек, у каждого несколько соцсетей, за всем этим уследить невозможно.

Я бы обсудил этот вопрос о том, что, как минимум, об этом нужно сообщать тренеру – это раз. И два – есть вещи, которые внутри команды должны обсуждаться и есть вещи, которые не должны обсуждаться.

Я понимаю, что это медийный футбол, но с точки зрения тренера, если ты хочешь создать медийную команду, то у тебя внутри все равно должны быть какие-то вещи, которые остаются только в команде, которые решаются в команде и сообщаются тренеру, – сказал экс-тренер «Амкала».